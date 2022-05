Il Covid 19 rallenta ancora in Puglia

Il contatore dei casi di positività a Covid 19, rallenta ancora. Sono 96.108 i casi attualmente positivi, quelli registrati in Puglia, con un meno 997 rispetto a ieri. Cresce però quello dei decessi, oggi sono 6, numero che porta il totale a 8.337 vittime da inizio pandemia per le conseguenze legate al virus. Il bollettino odierno riporta di 3.109 casi su 19.491 tamponi somministrati. Per un tasso che è poco al di sotto del 16 percento. Ne dettaglio sono 1.130 casi rilevati nella provincia di Bari, 182 nella Bat, 295 in provincia di Brindisi, 374 in provincia di Foggia, 554 in quella di Lecce e 540 nel tarantino. Altri 22 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 12 casi la provincia di residenza non è nota. Sono riportate piccole variazioni nel numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi, 525 (+4) nei reparti di medicina generale, e 26 (+1) in terapia intensiva. Conforta la quantità dei guariti nelle ultime 24 ore: i 4.100 pazienti dichiarati immunizzati nelle ultime ore superano nel numero i nuovi casi registrati oggi in Puglia.