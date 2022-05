Le scuole Dell’Olio di Bisceglie e Salvemini di Molfetta ambasciatrici del Parlamento europeo

«L’Europa in marcia. Quali prospettive per le politiche migratorie?». È questo il titolo dell’evento che conclude il progetto realizzato nell’intero anno scolastico 2021-2022, a cui hanno partecipato le scuole «Giacinto Dell’Olio» di Bisceglie e l’Itet «Gaetano Salvemini» di Molfetta. L’evento, che è un approfondimento sulle tematiche proposte, si terrà domani mattina alle 9 nel teatro Politeama di Bisceglie. Sarà anche il preludio, per gli studenti e studentesse delle due scuole, per la partecipazione al percorso «Epas – European Parliament Ambassador School», un programma che mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie e professionali sui temi della democrazia parlamentare europea, i suoi valori e il ruolo del Parlamento Europeo. La manifestazione celebra con 2 giorni d’anticipo, la festa dell’Europa, con una serie di iniziative sui temi delle migrazioni, soprattutto in questo momento di crisi con la guerra in Ucraina, con i rifugiati accolti nei Paesi europei. La «Dell’Olio» e la «Salvemini» sono due scuole ambasciatrici del Parlamento Europeo. Hanno sempre mostrato grande attenzione verso i temi Dell’Unione Europea, a partire dall’inclusione, dalla solidarietà, dalla cooperazione internazionale. Su questo hanno puntato i dirigenti scolastici Mauro Leonardo Visaggio, della scuola Dell’Olio, e Maria Rosaria Pugliese della Salvemini che faranno gli onori di casa ai numerosi ospiti che interverranno all’evento del Politeama biscegliese. Ospiti del mondo accademico, politico, cinematografico e della società civile. Tra loro Valeria Di Comite, docente di diritto Ue, l'on. Marco Lacarra, membro della Commissione Lavoro alla Camera, Raffaella Cirillo della Comunità Oasi2 e responsabili del Ser Molfetta. A moderare gli interventi sarà Pietro Sala, Ambasciatore della Fondazione Megalizzi, intitolata alla memoria del giornalista e speaker radiofonico ucciso nel corso dell'attentato ai mercatini di Strasburgo nel dicembre 2018.