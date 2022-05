Gli «Amici dell’ambiente, della flora e della fauna»: l’ambiente non è stato una priorità

L’amministrazione Depalma non sembra avere nelle proprie corde la salvaguardia dell’ambiente. Il pensiero è dell’associazione «Amici dell’ambiente, della flora e della fauna», secondo cui l’attuale amministrazione è colpevole per non aver ottemperato ai dettati della Costituzione in materia di ambiente, e in particolare per aver disatteso il dovere di salvaguardare dal degrado il territorio e di non aver coinvolto alunni e studenti in incontri di educazione ambientale e naturalistica. Per questo l’associazione si rivolge alla cittadinanza.

«Il sindaco Tommaso Depalma – si legge in un comunicato stampa diffuso - pur sapendo di non aver fatto alcunché di concreto per ridurre l’inquinamento, il 27 Settembre 2019 ha partecipato, accanto agli alunni del Liceo di Giovinazzo, alla manifestazione studentesca (Fridays for future) di Bari, che chiede ai governanti territoriali di fare qualcosa per ridurre l’inquinamento che sta causando il cambiamento climatico. Ha rilasciato interviste in cui dice di aver effettuato opere di pubblica utilità come “la casa dell’acqua, la pista ciclopedonale, la rinaturalizzazione di Lama Castello, ma anche colonnine per la ricarica elettrica e avviato la riduzione dell'utilizzo della plastica”. La rinaturalizzazione non è stata fatta e i manufatti non depurano la CO2, lo fanno solo gli alberi, gli arbusti e l’erba». Il riferimento è senza dubbio a Lama Castello, individuata come parco urbano, per le piante spontanee che li crescono, ma che è ancora sulla carta a distanza di anni e a discapito delle firme raccolte tra i cittadini per la sua istituzione.

«I Consiglieri di maggioranza, gli Assessori, il Vice Sindaco Sollecito e il Sindaco Depalma - continua la nota - non hanno rispettato il Regolamento comunale, la Legge n.113/1992, la Legge n.10/2013 e il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10/03/2020. Nella riunione ufficiale del 17/12/2019, convocata dal Sindaco, alla nostra ennesima richiesta di istituire il Parco, dopo 4 anni, un esponente della maggioranza rispose: “abbiamo vinto le elezioni e facciamo quello che vogliamo”. Affermazione pesante quest’ultima, che è accompagnata da quanto, secondo l’associazione, non è stato fatto a favore dell’ambiente. «L’istituzione del parco naturalistico di lama Castello – prosegue la nota – dopo 6 anni e 5 mesi avrebbe depurato quasi 30mila tonnellate di CO2. Non è stato redatto alcun regolamento per il verde urbano sia pubblico che provato, non si è mai festeggiata la giornata nazionale degli alberi se non il 2019, ma a cura della nostra associazione, non sono mai stati piantati alberi per ogni bambino nato o adottato».

Secondo l’associazione si sarebbero dovuti piantare 1.574 alberi che avrebbero dato risposta anche alla proposta popolare sottoscritta da 394 genitori che avevano fatto richiesta di piantumare alberi da dedicare ai loro figli. «Non è stato mai redatto e pubblicato – conclude la nota – il bilancio arboreo comunale, indicando gli alberi abbattuti e quelli piantati. Nella nostra Città sono stati abbattuti molti alberi per costruire la velostazione e la ciclopedonale, e molti altri fatti morire sia per mancanza di cure e sia per la maldestra potatura. Il bilancio, invece di chiudersi con un incremento, evidenzia un consistente decremento di alberi, e non sono stati tutelati neanche gli alberi secolari, molti dei quali sono morti per la capitozzatura come metodo di potatura».