Il presidio di Libera «Michele Fazio» ha una nuova referente

Il presidio giovinazzese di Libera, dedicato a Michelle Fazio, ha una nuova referente. È la 20enne Alice Palermo, eletta nel corso della prima assemblea elettiva che si è svolta lo scorso 27 aprile nella sala San Felice. Sostituirà Annamaria Notarangelo che ha auspicato il prosieguo delle collaborazioni con le altre associazioni presenti sul territorio e che hanno voluto partecipare all’Assemblea del sodalizio che fa dell’antimafia il proprio credo. Collaborazioni che sono in corso con il Liceo Spinelli, a partire dalla «Notte dei Licei» che prenderà il via questa sera alle 18, con il presidio «Michele Fazio» coinvolto appieno nell’evento culturale. L’invito della ormai ex referente, è quello di «vivere appieno il Presidio come luogo di responsabilità condivisa per il bene comune». L’auspicio è nel prossimo futuro l’associazione possa crescere in termini numerici, ma soprattutto a livello di considerazione sociale. Con il nuovo mandato il Presidio si impegna nei confronti della città nell’essere promotore di legalità e forza di contrasto alla criminalità organizzata. Alice Palermo è stata eletta per il triennio 2022 – 2025. Insieme a lei sono stati nominati Giovanni Carelli come segretario, Francesca Carannante come amministratrice e Digiaro Francesca come social media manager.