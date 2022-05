Il Covid 19 rallenta la sua circolazione in Puglia

Migliora nel complesso la situazione Covid 19 in Puglia, anche se oggi si avverte un lieve rialzo nei casi rilevati quotidianamente. Sono infatti 3.908 i nuovi contagi, emersi dai 22.779 test effettuati. Per un tasso che si attesta al 17 percento. L’area metropolitana di Bari continua a essere l’unica provincia a superare quota mille nei contagi, 1.404 nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono i 246 casi della Bat, 406 nel brindisino, 442 nel foggiano, 671 in provincia di Lecce e 695 in quella di Taranto. Altri 36 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 8 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono ancora contare 12 decessi. Complessivamente in Puglia i positivi sono 97.105 (-1379 in meno rispetto a ieri) con 521 pazienti ricoverati nei reparti di medicina generale (-24) e 25, come ieri, nelle terapie intensive. I guariti nelle ultime 24 ore sono 5.275.