Sotto quota 100mila il numero degli attualmente positivi al Covid

Scende sotto quota 100mila il numero complessivo degli attualmente positivi al Covid 19 in Puglia. Sono 2.189 i contagiati in meno rispetto a ieri. Così come scende il numero quotidiano dei nuovi casi, oggi 3.101, rilevati dai 20.136 test lavorati, per un tasso che è del 15,4 percento. Continua però ad essere alto il numero dei decessi, nelle ultime 24 ore se ne contano 10. Nel dettaglio i casi rilevati nelle ultime ore sono 1.179 in provincia di Bari, 170 nella Bat, 321 in provincia di Brindisi, 334 in quella di Foggia, 574 nel leccese e 487 nel tarantino. A questi si aggiungono 27 casi di residenti fuori regione e 9 casi la cui provincia di residenza non è nota. La nota negativa è la risalita dei ricoverati nei reparti di medicina generale a causa del Covid, sono 545 (+9), mentre rimane invariato il numero, 25, dei pazienti assistiti nei reparti di terapia intensiva. Sono in 5.280 a essere giudicati guariti dal coronavirus nell’ultima giornata.