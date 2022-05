Reso noto il programma dell’Air Show con le Frecce Tricolori

Rimandato per ben due volte a causa della crisi pandemica, è arrivato il giorno delle’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, che proporanno il loro spettacolo nei cieli di Giovinazzo e Mofetta il 7 maggio a partire dalea 16. Il programma della manifestazione prevede il sorvolo dei veivoli di addestramento in dotazione all’Aeroclub di Bari, una dimostrazione di soccorso in mare di un elicottero HH-130 dell’84° Centro Sar di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia e con la simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti condotta dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. E ancora è previato il sorvolo di alcuni caccia Eurofighter 2000 del 36° Stormo di Gioia del Colle. Infine le Frecce Tricolori offriranno tutto il loro repertorio di acrobazie liberando in cielo il grande tricolore. A dirigere le manovre il comandante, Ten. Colonello Stefano Vit. Le maniferstazioni collaterali prevedono dal 6 all’8 maggio l’alestimento di un’area espositiva, informativa ed editoriale nella villa Comunale di Molfetta dove sarà presente un simulatore di volo F2000 e un cockpit, l’abitacolo del velivolo MB 339, aereo utilizzato dalla Pattuglia Acrobatica. Aereo che è già in mostra in piazza Vittorio Emanuele a Giovinazzo a cui si unirà uno stand informativo dell’Aeronautica Militare. L’intera organizzazione è a cura dell’Aeroclub di Bari, dell’Aeronautica Militare e dei Comuni di Giovinazzo e Molfetta. Inoltre i piloti delle Frecce, domenica 8 maggio, alle 20, premieranno i vincitori della passata edizione della Maratona delle Cattedrali.