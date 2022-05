Il Gal Nuovo Fior d’Olivi mette a disposizione 2milioni di euro per il turismo sostenibile

Con un pacchetto di interventi di quasi 2 milioni di euro, il Gal «Nuovo Fior d’Olivi ha riaperto i bandi per finanziare il territorio nell’ambito del Turismo Sostenibile Responsabile. Tali bandi, destinati ai privati, dovranno prevedere la creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto tecnologico, e lo sviluppo innovativo delle imprese extra-agricole in campo turistico.

È aperto anche il bando per progetti di innovazione sociale attuati da aggregazioni di imprese agricole con soggetti pubblici e privati.

Alle 7 amministrazioni pubbliche che ricadono nel perimetro del Gal, è chiesto di dare impulso alla creazione di un «Centro Servizi Avanzati del Sistema turistico locale» che dovrà avere l'obiettivo di facilitare l'aggregazione tra imprese ed offrire una struttura fisica di valorizzazione del territorio.

Inoltre nell'ottica della qualificazione di un'offerta turistica «green e destagionalizzata» è prevista l’attuazione di investimenti infrastrutturali atti a rendere accessibili a tutti i beni naturalistici, culturali ed architettonici del territorio Gal.

«Dopo due anni di paralisi commerciale in settore strategici del turismo a causa del covid – ha affermato Antonio Saracino, Presidente del Gal Nuovo Fior d'Olivi - vogliamo dare un forte segnale di ripresa al territorio: gli interventi che illustreremo, uniti ai fondi del PNRR attinenti investimenti nelle aree rurali, rappresenteranno un sicuro volano di ripresa».

Proprio per dare ampia informazione sono stati programmati incontri pubblici nei giorni 11,12 e 13 maggio a Modugno, Terlizzi, Giovinazzo e Bitonto che prevedono interventi dello staff e dei consiglieri del Gal, oltre che dei Sindaci, di Presidenti di altri Gal Pugliesi e di Dirigenti della Nostra Regione.

Interverrà in tutti gli incontri Fausto Faggioli, project e territorial marketing manager per lo sviluppo sostenibile, reti intersettoriali Distretti Rurali, nonché Presidente dell'E.A.R.T.H. Academy.