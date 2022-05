Terminati i primi interventi sulla facciata del Vittorio Emanuele

Rimosse le impalcature, l’aspetto dell’Istituto Vittorio Emanuele appare più gradevole. Almeno nella parte a destra della chiesa di San Domenico che è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza diventati necessari per la caduta di pezzi di cornicione. Per quattro anni quella parte del Vittorio Emanuele che si affaccia sulla centralissima e omonima piazza, è rimasta ingabbiata per ragioni di sicurezza. «Siamo a metà dell’opera – è il commento di Nicola De Matteo, delegato per l’Ive dalla città Metropolitana di Bari – sia per restituire a cittadini, fedeli e visitatori la facciata lato Piazza Vittorio Emanuele e sia per quanto riguarda i lavori interni della cosiddetta Sala Marano che sarà a breve disponibile per ospitare eventi di respiro nazionale e internazionale». I lavori di messa in sicurezza si sono spostati adesso sulla parte sinistra. In azione un ponteggio mobile che snellisce e di molto il lavoro di ristrutturazione sotto la guida dell’ingegner Cataldo. «Stiamo rispettando il cronoprogramma per la messa in sicurezza dell’antico immobile del 1704 grazie al Direttore dei lavori Ing. Aldo Lastella che ha elaborato il progetto esecutivo. – ha affermato ancora De Matteo –Rispettato, anche, l’onesto desiderio e le intenzioni del Parroco di San Domenico Don Pietro Rubini che mi ha sempre prospettato l’esigenza dei fedeli di osservare la chiesa in tutto il suo splendore, libera dalle impalcature».

Con i fondi del PNRR si dovrebbero effettuare altri lavori per il recupero di importanti pertinenze dell’ex convento dei Domenicani che potrebbe vivere una vita nuova appena il SIM, il 118 e la Guardia Medica della ASL Bari si trasferiranno alla erigenda Casa della Salute in zona 167.