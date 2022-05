È sempre alto il numero dei decessi per Covid in Puglia

Altri 16 decessi per Covid 19 in Puglia. Il doppio di ieri. Non sembra arrestarsi quella che è la conseguenza più grave dell’infezione. Nonostante la circolazione del virus sembra rallentare. Il rallentamento è testimoniato dal numero quotidiano dei casi che il servizio sanitario regionale sta rilevando. Il bollettino odierno riporta di 4.766 nuovi contagi su 25.952 test lavorati. Con una percentuale che torna al 18 percento ma che vede solo l’area metropolitana di Bari superare i mille contagi. Sono 1.697 quelli riportati oggi. Nelle altre province i casi registrati sono 313 nella Bat, 525 nel brindisino, 529 nel foggiano, 876 nel leccese e 772 nel tarantino. Continuano a essere riportati casi di residenti fuori regione, 42 e di persone la cui provincia di residenza non è nota, 12. Continua la discesa del numero degli attualmente positivi, sono 100.673 (-845 rispetto a ieri), con 536 ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi (+6) e 25 in terapia intensiva (-1). Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore, 5.703, continua a essere più alto di quello dei nuovi casi.