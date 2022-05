È partito il conto alla rovescia per l’esibizione delle Frecce Tricolori

Si avvicina il giorno dell’esibizione delle Frecce Tricolori. Per l’occasione l’Aeronautica Militare ha portato in Piazza Vittorio Emanuele uno dei velivoli che è tra i mezzi che la Pattuglia Acrobatica usa per i suoi show. L’aereo, un Aermacchi – MB339, farà bella mostra di se in attesa dell’esibizione che avverrà il 7 maggio nei cieli di Giovinazzo e Molfetta.