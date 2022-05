Tre milioni di euro dal Pnnr per la casa di riposo San Francesco

Il sindaco Tommaso Depalma lo ha annunciato attraverso un video pubblicato sulla sua pagina facebook: grazie ai fondi del Pnnr i Comune di Giovinazzo riceverà 3mulioni di euro per completare le ristrutturazioni della casa di riposo San Francesco. «Una somma – come ha detto il sindaco – che va ad aggiungersi ai 2milioni di euro stanziati dalla Regione e da altre somme già presenti nel bilancio comunale». Oltre 5milioni di euro in totale. Una parte dei 2milioni che il comune aveva già ricevuto dalla Regione, furono spesi con l’avvio dei lavori di ristrutturazione. Lavori che furono sospesi a causa della rescissione del contratto a cui stesso ente comunale fece ricorso, determinando la sospensione dei lavori e provocando incertezze circa la completa realizzazione dell’opera. Con lo stanziamento dei nuovi fondi, su cui Depalma dice esserci la conferma definitiva, riparte l’iter per l’aggiudicazione dei lavori attraverso quella che sarà certamente una gara d’appalto per una casa di riposo che dovrà rispondere a tutti i requisiti di legge. «E dopo la firma delle convenzioni utili all’accreditamento delle risorse stanziate – ha concluso il primo cittadino – si partirà con il piano gestionale». Si comincerà cioè a ricercare chi dovrà gestire la San Francesco dalla consegna dell’opera finita.