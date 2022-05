Approvato il calendario scolastico regionale, si torna sui banchi il 14 settembre

La Giunta ha approvato il calendario scolastico regionale 2022/23, dopo l’intesa con le parti sociali. I giorni di attività scolastica sono fissati in 220 per le scuole dell’infanzia e 203 per tutte le altre scuole (ridotti rispettivamente a 219 e 202 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione), fissandone l’inizio il 14 settembre 2022 e il termine delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2023 e per tutte le altre scuole al 10 giugno 2023.

Ricordiamo che le istituzioni scolastiche autonome possono, sulla base del calendario scolastico della Regione, deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o di individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche garantendo, comunque, l’effettuazione di almeno 200 giorni di lezione.