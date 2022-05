Oggi è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa

«Il diritto alla libertà di espressione è sancito dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa - compresi i 27 membri dell'Unione europea - si sono impegnati a rispettare. In una democrazia, i giornalisti svolgono un ruolo vitale nello scoprire la verità e nel chiedere conto a chi sta al potere. La loro missione è quella di garantire che i cittadini ricevano informazioni affidabili e accurate, e in modo tempestivo». È il testo di una nota congiunta a firma della Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, e della Ministra federale della Giustizia e della Protezione dei Consumatori della Germania, Christine Lambrecht. Un messaggio divulgato in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, voluta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite e raccomandata dall’Unesco, che cade come ogni anno il 3 maggio. Quella stessa libertà di stampa garantita dall’articolo 21 della Costituzione Italiana, invocata da tutti, ma che molti, forse troppi, osteggiano, immaginando di usare giornali e giornalisti per asservirli ai loro desiderata. In tutti i campi, da quello politico, a quello sociale e persino a quello sportivo. Non per niente l’Italia figura al 41esimo posto tra i Paesi che garantiscono la libertà di stampa, ultima addirittura tra le nazioni che hanno fondato la Comunità europea. «Il 41esimo posto – secondo il segretario della Federazione nazionale della Stampa- è il risultato della situazione in cui si trovano numerosi colleghi, minacciati, alcuni sotto scorta, e dello stallo in cui versano le proposte di legge di tutela del diritto di cronaca e professione». Minacce, querele temerarie, intimidazioni. È questo l’ambiente in cui si trovano a lavorare i giornalisti nelle nostre comunità. E se i giornali sono di quelli locali on line, facilmente raggiungibili dai lettori, che magari conoscono i giornalisti e i redattori, tutto è accentuato. Anche la nostra comunità non è da meno. Invoca la libertà di stampa ma infierisce ogni qual volta quanto pubblicato non soddisfa chi legge. Basta scorgere i commenti sui social.