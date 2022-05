Scende aldi sotto del 14 percento il tasso di positività al Covid19

Poco più di due mila casi segnalati oggi dal bollettino regionale sul Covid19. 2.085 per l’esattezza, rilevati dai 15.066 test somministrati. Per un tasso che scende ancora attestandosi al 13,8 percento. Nella provincia di bari i nuovi casi sono 765, nella Bat, 128, in provincia di Brindisi 227, in Capitanata 259, in provincia di Lecce 456 e in quella di Taranto 234. Altri 9 casi sono riferiti a residente fuori regione per ulteriori 7 casi la provincia di residenza non è nota. Si segnalano ancora 8 decessi. Scende leggermente il numero complessivo dei positivi al Covid, sono 101.626 (-144 rispetto a ieri), ma continua ad essere altalenante quello dei ricoveri in ospedale. Nei reparti di medicina generale sono assistiti 530 pazienti (+5), nelle terapie intensive 26, stesso numero di ieri. Sono 2.221 i guariti nelle ultime 24 ore.