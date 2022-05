Un piccolo esercito di 127 infermieri entrerà in servizio dal primo giugno nella Asl Ba

La Asl Bari si rafforza. Dal primo giugno entrano in organico 127 nuovi infermieri, vincitori di concorso e quindi assunti a tempo indeterminato. Andranno a dare man forte negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali dell’Azienda sanitaria che è forte di 7 presidi ospedalieri, 12 distretti, 9 presidi territoriali di assistenza e 2 presidi post acuzie. Il concorso si è svolto in piena pandemia che ha messo a disposizione 566 posti e a cui hanno partecipato oltre 4mila infermieri. I 127 neo assunti rappresentano una prima aliquota di personale che entrerà in servizio. Con gli esiti del concorso la Asl ha provveduto a costituire un «serbatoio» di professionalità da cui attingere per soddisfare le attuali esigenze del servizio sanitario regionale e per rispondere a emergenze ed eventi imprevedibili, come per esempio è stata la pandemia. La nota di colore è che tra i neo assunti la prevalenza degli infermieri è di sesso femminile, Le donne rappresentano infatti oltre i due terzi del personale ed è quasi tutto residente nella provincia di Bari. Per alcuni di loro si tratta anche di un cambio sostanziale essendo stati assunti in precedenza con contratto a tempo determinato. Dal primo giugno il loro contratto diventerà a tempo indeterminato.