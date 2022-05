Rallenta la diffusione del Covid 19 in Puglia

Maggio in Puglia comincia con il calo del numero complessivo dei contagiati dal Covid 19. Il bollettino regionale infatti, riporta 101.770 casi (-1.773 rispetto a ieri) e una lieve flessione dei ricoverati negli ospedali, dove sono assistiti 525 pazienti nei reparti di medicina generale (-32), e 26 in terapia intensiva (-1). Di conseguenza scendono i contagi giornalieri che nell’ultima giornata sono 2.830, rinvenuti dai 19.762 test effettuati, per un tasso che scende al 14,3 percento. Nelle singole province, i casi rilevati sono nell’area metropolitana di Bari 1.031, nella Bat 176, nel brindisino 325, in Capitanata 319, nel leccese 503 e nel tarantino 449. Altri 20 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 7 casi la provincia di residenza non è nota. Quello che rimane alto è il numero dei decessi, sono 10 nelle ultime 24 ore. Sono 4.593 i guariti nelle ultime ore.