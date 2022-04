Covid: 17 i decessi in Puglia. Il tasso di contagiosità è al 16 percento

Ancora un lieve ribasso del tasso di contagiosità al Covid19 in Puglia. Oggi si attesta la 16,4 percento, dato rilevato dai 25.920 test effettuati, da cui sono emersi 4.252 casi di positività. La sola provincia di Bari presenta contagi a quattro cifre, sono 1.481 i positivi. Nelle altre province i casi registrati sono 267 nella Bat, 471 nel brindisino, 535 nel foggiano, 853 nel leccese e 591 nel tarantino. Altri 35 casi sono riferiti a residenti fuori regione, di ulteriori 19 casi si riferiscono a persone la cui residenza non è nota. Rimane sempre alto il numero dei decessi, sono 17 nelle ultime 24 ore. È ripresa la discesa del numero degli attualmente positivi, sono 103.543, con un meno 1.575 rispetto a ieri. Rimane costante la situazione negli ospedali con 557 ricoverati nei reparti ordinari (-1) e, come ieri, 27 in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore sono 5.810.