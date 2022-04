Covid: l’incidenza a Giovinazzo è sopra media provinciale

Il tasso di incidenza del Covid 19 in Puglia, nella settimana tra il 18 e 24 aprile è salito quasi del 7 percento rispetto ai 7 giorni precedenti. Una risalita che non ha lasciato indenne Giovinazzo. Nella settimana monitorata infatti, i casi registrati in città sono stati 213, nei sette giorni precedenti erano 194, con un tasso che è lievemente superiore alla media provinciale. Tasso che è più alto rispetto a tutti i comuni limitrofi, dove il numero dei contagiati è più alto ma in rapporto alla popolazione residente la diffusione in termini percentuali del virus appare più limitata. Nessuna novità dal fronte delle vaccinazioni, dove le percentuali delle prime dosi rimangono elevate, ma con la quarta dose che stenta a decollare. Sono «solo» 91 i giovinazzesi che hanno diritto alla seconda dose booster ad aver aderito a questa fase della campagna vaccinale.