Cade l’obbligo delle mascherine negli ambienti al chiuso

Da domani entrano in vigore le nuove norme per l’utilizzo delle mascherine negli ambienti al chiuso. Norme meno restrittive che accompagnano anche il graduale superamento dell’uso del green pass. Le mascherine di tipo FFP2 rimarranno obbligatorie fino al 15 giugno sui tutti i mezzi di trasporto e nei teatri, nei cinema, sale concerto e locali di intrattenimento, e ancora, per eventi e manifestazioni sportive al chiuso. Per l’accesso ai bar e ristoranti cade l’obbligo dell’uso della mascherina, anche quella chirurgica, ma rimane come raccomandazione. L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie rimane per il personale i visitatori e i pazienti delle strutture socio – sanitarie, le strutture riabilitative e residenziali per anziani. L’obbligo della mascherina a scuola rimarrò in vigore fino al termine dell’anno scolastico. Sempre dal Primo maggio, la certificazione verde, il green pass, rimane valida per la dimostrazione dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid, ma non sarà più obbligatoria nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei ristoranti, bar, mezzi di trasporto e in tutti i luoghi dove fino al 30 aprile è obbligatorio esibirla.