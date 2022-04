Covid: altri 4.223 casi e 4 decessi in Puglia

Scende, anche se lievemente, il numero complessivo dei contagiati dal Covid 19 in Puglia. Oggi sono 105.118 (331 in meno rispetto a ieri). I casi registrati dal bollettino quotidiano della Regione sono 4.223 su 23.955 tamponi effettuati. Per un tasso che è del 17,6 percento. La sola provincia di Bari supera quota mille nei contagi, 1.149 per l’esattezza. Nelle altre provincie la Bat segna 280 casi, il brindisino 457, il foggiano 576, il leccese 756, il tarantino 609. Altri 38 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 17 casi la provincia di residenza non è nota. Sale lievemente il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi: 558 sono assistiti nelle corsie di medicina generale (+1) e 27 nelle terapie intensive (+4). Si contano ancora 4 decessi. Sono 4.552 i guariti nelle ultime 24 ore, numero che riprende a superare quello dei nuovi casi.