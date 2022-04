Ufficializzati gli orari dell’esibizione delle Frecce Tricolori

Oltre alla data adesso si conosce anche l’ora. Il 7 maggio alle 16 le Frecce Tricolori si esibiranno nei cieli e sul mare di Giovinazzo e Molfetta. Tutto è stato ufficializzato, mancano solo le indicazioni per il pubblico utili a evitare le calche e gli assembramenti. Su questo, ha promesso il Comune di Giovinazzo, ci saranno indicazioni nei prossimi giorni. Nel frattempo la Capitaneria di Porto di Molfetta ha emesso una ordinanza con la quale si fa divieto di navigazione e ancoraggio, alla pesca e qualsiasi attività marinara nei giorni 6 e 7 maggio dalle 15 alle 18,30. La stessa ordinanza per gli stessi giorni e per i medesimi orari, vieta l’ingresso e l’uscita dal porto di Giovinazzo. Il giorno 6 sono previste le prove, il giorno successivo l’esibizione vera e propria. Grazie alla planimetria pubblicata dalla Capitaneria di Porto, che indica le coordinate per i divieti, è anche possibile individuare lo specchio di mare su cui le Frecce Tricolori si esibiranno. L’intera area è compresa tra il piazzale Aeronautica Militare, quindi davanti al centro storico di Giovinazzo, fino a Torre Gavetone in territorio di Molfetta.