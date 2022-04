Quel Cristo lasciato al buio e dimenticato

«Le strutture religiose sparse nella nostra Puglia, testimoniano secoli di devozione cristiana spesso dimenticate o addirittura abbandonate al degrado». Così scrive una nostra lettrice attenta alla ricchezza artistica del nostro territorio, facendo riferimento a Giovinazzo e ai simboli della cristianità spesso sconosciuti ma che sono sotto gli occhi di tutti. Chiese, edicole votive, cappelle, presenti sia nel centro storico che nell’agro. Tra questi un Cristo e una Madonna. «Lasciati al buio – scrive la nostra lettrice - non dimostrano più tutto il loro splendore». Il riferimento è all’edicola «a due passi dal cimitero e dalla chiesa dei frati minori Cappuccini. Un autentico tesoro che pochi notano solo perché all’ombra delle alte chiome dei cipressi che la sovrastano e al buio di una strada, via Crocifisso, di sera poco illuminata». Non conosciamo l’autore dell’opera né la sua datazione, proveremo a chiedere notizie, ma evidentemente l’immagine ha colpito la nostra lettrice, tanto da volerla segnalare. «Eppure è lì – scrive - il dipinto di Gesù crocifisso, posto in una cappella in pietra, protetto da uno schermo di vetro e da un'alta grata in ferro. Pochi riescono a vederlo in tutta la sua bellezza, pochi sono capaci di apprezzare tutto il suo valore, solo perché manca di un importante dettaglio: la luce. Quella stessa luce notturna che l'amministrazione comunale impiega per illuminare parchi, vicoli, monumenti, ecc... basterebbe una lampadina per mettere a nudo un capolavoro, una struttura religiosa che merita di ritornare al suo autentico splendore».