Assemblea Elettiva Presidio Libera Giovinazzo

Si terrà oggi, mercoledì 27 aprile 2022, a partire dalle ore 18:30, la prima Assemblea Elettiva del Presidio Libera “Michele Fazio” di Giovinazzo. Il presidio, costituito il 10 gennaio 2019 e intitolato alla memoria della vittima innocente di mafia Michele Fazio, si ritroverà quest’oggi in un assemblea aperta a tutti i soci ma anche ai rappresentanti delle altre associazioni locali per verificarsi sul lavoro svolto in questi tre anni e rinnovare il Patto di Presidio che regola la vita dello stesso presidio. L’assemblea, inoltre guidata da alcune personalità giovanili dello stesso presidio, ospiterà anche alcuni referenti provinciali e regionali di Libera e, in un secondo momento, sarà chiamata ad indicare chi tra i soci sostituirà la referente uscente del presidio Annamaria Notarangelo alla quale si riconosce il merito di aver costituito, in collaborazione con le associazioni AGESCI, Biblioteca dei Ragazzi “Antonio Daconto” e LED, un Presidio Libera nella nostra città.