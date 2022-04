Nuovi picchi nella circolazione del Covid 19: più di 8mila casi e 24 decessi

Nuovi picchi nei numeri in Puglia del Covid 19. Ben 8.030 nuovi contagi e 24 decessi. Questo riporta il bollettino regionale sull’andamento della pandemia. Sarà l’effetto del dopo festività pasquali che vede crescere il tasso di positività al 21 ,3 percento, rilevato dai 37.593 test effettuati. Crescita del contagio nelle percentuali e ovviamente nel numero puntuale dei contagi nelle singole province. A cominciare da quella di Bari che riporta di 2.915 nuovi casi. Anche le province di Lecce e Taranto registrano contagi superiori alle mille unità in un giorno. Rispettivamente 1.370 e 1.336 contagi. Nelle altre province i casi sono 498 nella Bat, 838 nel brindisino e 959 nel foggiano. Altri 91 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 23 casi la provincia di residenza non è nota. Per contro sembra arrestarsi la crescita complessiva dei contagiati dal virus in tutta la Puglia, oggi sono 105.409 con un meno 347 rispetto a ieri. Un calo complessivo che appare, anche se lievemente, confermato anche dal numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi dove nelle corsie dei reparti di medicina generale sono assistiti 568 pazienti (-2) e nelle terapie intensive 28 pazienti (-1). Altra notizia positiva è nel numero dei guariti nelle ultime 24 ore che è di 8.353, un dato che torna a superare quello dei nuovi contagi. Non succedeva da diversi giorni.