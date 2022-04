Covid: Salgono leggermente gli attualmente positivi, diminuiscono i ricoverati in ospedale

Scende al 16 percento il tasso di positività in Puglia, ma si contano ancora 3.036 nuovi casi rilevati dai 18.606 test somministrati. Ancora la provincia di Bari a far segnare contagi oltre quota mille. 1.100 per l’esattezza, mentre nelle altre province il numero dei casi appare più contenuto. Sono infatti 216 i contagi segnalati nella Bat, 322 nella provincia di Brindisi, 412 in quella di Foggia, 573 nel leccese e 372 nel tarantino. Altri 34 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 7 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 4 decessi. Sale ancora il numero degli attualmente positivi in Puglia, oggi sono 105.756, un rialzo, rispetto a ieri di 375 unità. Scende invece il numero dei ricoverati in ospedale: nei reparti ordinari sono assistiti 580 pazienti (-7) nelle terapie intensive 29 (-2). Le persone giudicate guarite dal Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 2.657.