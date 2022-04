Covid: 1.933 casi e 5 decessi in Puglia

Il tasso di positività si attesta oggi al 19 percento. Dai 10.107 test somministrati sono risultati 1.933 casi di positività. Nella provincia di Bari i contagi registrati sono 688, nella Bat, 117, in provincia di Brindisi 227, in Capitanata 224, in provincia di Lecce 395 e in quella di Taranto 251. Altri 29 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 2 casi la provincia di residenza non è nota. SI sono registrati 5 decessi nelle ultime ore in Puglia. Continua la risalita del numero complessivo dei contagiati, sono 105.381, con 743 casi in più rispetto a ieri. Risale anche il numero dei ricoverati nei reparti di medicina generale degli ospedali pugliesi, 587 (+5), mentre scende a 31 quello dei pazienti in terapia intensiva (-3). Il numero dei guariti nell’ultima giornata è di 1.185 unità.