Il 25 Aprile, festa della Liberazione

Mai come in questo «25 Aprile» i temi della pace sono diventati essenziali. La crisi in Ucraina e le altre guerre in corso in tutto il pianeta fanno tornare indietro le lancette dell’orologio della Storia. SU questi temi è stato l’intervento di Pasquale Dagostino, presidente della locale sezione dell’Anpi, l’associazione partigiani d’Italia che ha voluto anche ricordare il valori della Resistenza, rivolgendosi in primo luogo ai giovani. Alla cerimonia, che si è svolta davanti al Monumento dei Caduti nella villa comunale, dove è stata posta una corona, hanno partecipato le autorità civili e militari di Giovinazzo. Cerimonia iniziata con l’alza bandiera e conclusasi con le note dell’Inno di Mameli.