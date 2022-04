Dalle scuole alle attività sul campo: la 2hands ha celebrato la «Giornata Mondiale della Terra»

Dalle attività di sensibilizzazione nelle scuole all’intervento sul campo. Così l’associazione «2hands» ha voluto celebrare la «Giornata Mondiale della Terra», che cade il 22 aprile di ogni anno. La «2hands» ha voluto cominciare la sua opera per tempo, intervenendo nelle scuole primarie di Giovinazzo con incontri sul tema. Lo ha fatto il 20, 21 e 22 aprile nelle scuole San Giovanni Bosco, Marconi e Buonarroti, con giochi utili alla sensibilizzazione e alla conoscenza dell’ambiente. Sul campo i volontari sono intervenuti il 23 aprile con circa 300 studenti del liceo Classico e Scientifico Spinelli. Obiettivo: ripulire il lungomare di Levante dai rifiuti abbandonati. E il risultato è stato quello di prelevare dalla costa oltre 177 chilogrammi di rifiuti tra plastica, polistirolo, indifferenziato, reti di mitili, inerti, metalli. Ma non è finita lì. Ieri i volontari, insieme ad alcuni studenti, hanno condotto la loro azione nell’agro giovinazzese. «2 passi con 2hands» hanno voluto chiamare questo nuovo intervento che ha portato alla raccolta di altri 148 chilogrammi di rifiuti. «Dopo queste giornate – hanno affermato i volontari - dove abbiamo visto i cittadini e le cittadine del futuro essere così preparati e consapevoli di quelle che sono le problematiche del nostro ambiente e le cause e conseguenze dei cambiamenti climatici, siamo sollevati di poter consegnare il mondo a queste nuove generazioni, più pronte e coscienziose delle precedenti. Possiamo dire che siamo in buone mani».