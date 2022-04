Covid: Nessun decesso da registrare in Puglia ma 4.596 nuovi casi

Nessun decesso da registrare. È questa la buona notizia diffusa oggi dal bollettino regionale sul Covid 19. Scende anche sotto i 5mila casi il numero dei positivi registrati nelle ultime 24 ore. Così come scende il tasso di positività, è al 18 percento, rilevato dai 24.388 tamponi lavorati che hanno fatto risultare 4.596 nuovi positivi. La suddivisone per provincia vede l’area metropolitana di Bari che segna 1.475 casi, la Bat 322, il brindisino 577, la Capitanata 562, il leccese 805, il tarantino 785, altri 54 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 16 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 104. 683 gli attualmente positivi in Puglia (348 in più di ieri) di cui 582 sono ricoverati nei reparti di medicina generale degli ospedali pugliesi (+5) e 34, come ieri, nelle terapie intensive. Sono 4.293 i contagiati risultati guariti nelle ultime ore.