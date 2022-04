Una mostra canina con finalità solidali

Una mostra dedicata ai cani e ai loro proprietari. Ad organizzarla è Animal House, ed ha come sottofondo un obiettivo benefico: quello di donare le quote di iscrizione di quanti vorranno partecipare all’evento alla Lega del cane e dei felini di Giovinazzo. Unica prescrizione: gli amici a quattro zampe dovranno essere microcippati e vaccinati. La mostra, sarà anche un concorso, ma non di bellezza, tiene a sottolineare Marco Bonserio, che prevede ovviamente dei premi. A giudicare, secondo simpatici criteri tutti da scoprire, saranno i quatto candidati sindaco che si sfideranno alle prossime amministrative di giugno: Maria Rosaria Pugliese, Michele Sollecito, Daniele de Gennaro e Roberto De Blasi. I dettagli della manifestazione saranno forniti in seguito. Intanto l’annuncio è per invogliare tutti gli amici degli animali a partecipare