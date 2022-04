La Intel sta scegliendo, Giovinazzo potrebbe essere in prima fila

I dirigenti della Intel, la multinazionale americana che produce componenti elettroniche, sono in Puglia. Lo scopo della visita è capire se nella regione ci sono le condizioni per impiantare un loro stabilimento e per questo stanno effettuando sopralluoghi nelle aree ritenute più idonee alle loro esigenze. E tra le aree oggetto di visita c’è Giovinazzo. La città addirittura sarebbe in pool position, secondo le richieste della Intel. La multinazionale è pronta ad investire 11miliardi di dollari, darebbe lavoro a 1500-2000 persone, senza considerare l’indotto, per l’assemblaggio dei microchip da loro stessi prodotti. I 600 ettari si suolo da loro richiesti, ricadrebbero tutti in zona Asi, tra Giovinazzo e Bitonto. «Senza illusioni, ma con tante speranze», scrive in proposito il Comitato per la Salute Pubblica. Perché, scrive ancora «la nostra terra con i suoi 600 ettari disponibili è posta al centro di una rete di infrastrutture vitali». A concorrere per l’accoglimento della Intel, oltre alla Puglia sono in lizza anche regioni come Piemonte, Veneto e Lombardia. Ma le condizioni che la multinazionale pone, sembrerebbero protendere tutte verso il tacco d’Italia, e Giovinazzo, ci sarebbero altri siti nel brindisino e nel leccese, avrebbe maggiori caratteristiche e quindi maggiori possibilità per una scelta definitiva. Su quali possano essere gli orientamenti della Itel verso la scelta finale, vige il massimo riserbo. Lo ha chiesto la stessa multinazionale, ma come scrive il Comitato «è il momento di darsi da fare, di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro». L’invito evidentemente è rivolto agli amministratori pubblici locali che, come il Comitato conclude «non hanno brillato fino a questo momento, tutt’altro, ma ora avanti e senza indugi».