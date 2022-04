Covid: meno ricoverati in ospedale, ma il numero complessivo dei positivi sale ancora

La notizia positiva odierna è che il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali diminuisce. Di poco, come per i reparti ordinari dove sono assistiti 577 pazienti (-4 rispetto a ieri) e nelle terapie intensive occupate da 34 pazienti (-1). Per contro il numero complessivo dei contagiati dal virus continua a crescere. Sono 104.335 (ieri erano 103.579), così come rimane alto il numero dei decessi, 10 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi registrati e riportati dal bollettino odierno della regione, sono 6.109 rilevati dai 27.475 test somministrati. Per una percentuale che sale al 22 percento. Dei nuovi casi 2.141 sono nella provincia di Bari, 303 nella Bat, 620 in provincia di Brindisi, 834 in Capitanata, 1.071 in provincia di Lecce e 969 in quella di Taranto. Altri 62 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 19 casi la provincia di residenza non è nota. I guariti nelle ultime ore sono 5.343.