Leggera ripresa del turismo a Giovinazzo

Quelli pubblicati da Puglia Promozione sono dati su cui bisognerebbe riflettere per poter ben programmare. I dati sono relativi ai flussi turistici rilevati comune per comune. Un aggiornamento rispetto a qualche giorno fa, erano dati relativi al 2020, l’anno della massima emergenza per la pandemia da Covid 19, che adesso fanno intravedere una qualche ripresa. Ripresa che riguarda anche Giovinazzo, che per lo scorso anno, il 2021, ha registrato 71mila presenze, contro le 60mila dell’anno precedente. Gli effetti del Covid ancora si fano sentire, ma la città cresce meno rispetto ad altre mete turistiche della provincia di Bari. «Rimaniamo ben sotto le 101mila unità registrate nel 2019 – scrive il Comitato per la Salute Pubblica- e ben lontani dai picchi toccati nel 2005 e 2007. Nelle città che hanno dinamiche turistiche simili alle nostre, la ripresa appare più dinamica». Città come Alberobello, Polignano, Monopoli, che segnavano presenze inferiori alle nostre, oggi appaiono più attrattive per i flussi turistici. «Nel 2005 - scrive ancora il Comitato – a Giovinazzo arrivava il 7,5 percento dei turisti diretti nella provincia di Bari, oggi è solo il 3,6 percento. Perdiamo attrattività e di conseguenza presenze rispetto ai flussi provinciali». Giovinazzo è tra le mete che segna le presenze su due sole cifre. Tutte le altre località superano abbondantemente le 100mila presenze annue. Il calo dei flussi turistici, Puglia Promozione lo calcola con un meno 32 percento rispetto al 2005. Unica città col segno negativo. «Bisogna evitare i toni trionfalistici – conclude il Comitato – soprattutto perché sono infondati. E magari pensare di darsi da fare sul serio a da farsi». Martedì prossimo il candidato sindaco Michele Sollecito, affronterà nel corso di un incontro elettorale proprio sui temi del turismo. Sentiremo.