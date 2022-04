A Giovinazzo sono 194 i casi registrati nella settimana tra l’11 e il 17 aprile

Su base settimanale, in particolare quella tra l’11 e il 17 aprile, la Asl Bari registra una frenata nella circolazione del virus. Una tendenza che però appare contraddetta dall’aumento complessivo dei positivi negli ultimi giorni. La frenata, per il periodo preso in considerazione, riguarda anche Giovinazzo. Nei sette giorni monitorati sono stati rilevati 194 nuovi casi. Erano 305 la settimana precedente. Un calo generalizzato, ma che fa segnare a Giovinazzo un tasso di contagiosità nettamente superiore rispetto ai comuni limitrofi. E questo spiega i 422 casi positivi registrati al 13 aprile, dato questo che è vicino ai picchi del gennaio scorso. Sul fronte della vaccinazioni sono 80 i residenti che hanno ricevuto la quarta dose di vaccino. Il secondo richiamo è «aperto» alle persone fragili e con patologie importanti, e anche agli ultraottantenni.