Sale ancora il numero complessivo dei positivi al Covid 19

Altri 5.803 casi di Covid in Puglia su 28.893 test somministrati. Per un tasso che rimane stabile al 20 percento. I nuovi casi segnalati sono 2.025 nell’area metropolitana di Bari, 342 nella Bat, 639 in provincia di Brindisi, 732 in quella di Foggia, 1.112 nel leccese e 861 nel tarantino. A questo bisogna aggiungere 78 casi di residenti fuori regione e altri 14 la cui provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 9 decessi. Continua la risalita del numero complessivo dei contagiati dal virus, oggi sono 103.579, altri 1.135 in più di ieri. Scende il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 581 (-8) e 35 nelle terapie intensive (-2). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 4.659.