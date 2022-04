Giovinazzo e il Sol Levante

Può un video destinato a “girare” a migliaia di chilometri da qui diventare un mezzo di promozione turistica? Francesco De Nittis, in arte Mr Ties, Dj nostro concittadino, ha scelto di aggiungere alla sua voce degli splendidi scorci del nostro Centro Storico nella realizzazione del videoclip “Less”, dei Monkey Timers. Un duo di dj giapponesi, molto attivi nel genere “New Italo Disco”, con sonorità ispirate alla nostra disco music vintage. Il brano è infatti un omaggio alla discoteca “Baia Imperiale”, situata sui colli di Gabicce Mare, tra Rimini e Pesaro.

Il video, sponsorizzato da Jegermeinster, è stato realizzato in collaborazione con lo Studio Fotografico Depergola, sempre attivo nella promozione del territorio. Attualmente, sta spopolando sui media giapponesi. E sicuramente , vista la bellezza dei luoghi immortalati e quel mix molto sottolineato tra innovazione e tradizione, susciterà la curiosità di molti cittadini del Paese del Sol Levante. Quello giapponese è un bacino turistico che non può che essere molto ambito per la nostra cittadina, e viene raggiunto in questo caso un pubblico molto giovane per promuovere il nostro turismo.

Qui il link del videoclip https://www.youtube.com/watch?v=7NSiwRhmB0U