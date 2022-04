Per la Giornata Mondiale della Terra la 2hands ripulirà la località Sant’Antonio

L’associazione 2hands Giovinazzo vuole celebrare a suo modo la «Giornata Mondiale della Terra» organizzando per domenica il suo trentatreesimo cleanup. I volontari si incontreranno nei pressi della stazione ferroviaria alle 10,30, per dedicarsi poi a ripulire dai rifiuti Località Sant'Antonio, nell’agro giovinazzese, proprio a pochi passi dalla linea ferroviaria. In realtà il loro è un ritorno in quella località. Già lo scorso anno avevano organizzato un medesimo intervento, ma evidentemente il continuo abbandono dei rifiuti ha di nuovo compromesso quella porzione di territorio. «Al cleanup scrivono dall’associazione - saranno presenti gli alunni e le alunne delle scuole elementari e medie di Giovinazzo, che dopo un percorso di sensibilizzazione avvenuto negli scorsi giorni, parteciperanno per mettere in pratica delle nozioni sulla tutela ambientale». L’invito a partecipare è aperto a tutti. L’associazione metterà a disposizione guanti pinze e bustoni, suggerisce anche di portare guanti in lattice per avere una doppia protezione.