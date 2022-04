Il Mons. Bello di Molfetta in prima linea per la Giornata mondiale delle Terra

L’aumento dei fenomeni estremi come siccità, alluvioni, incendi, bombe d’acqua, trombe d’aria causate dal cambiamento climatico, stanno mettendo a dura prova gli equilibri degli ecosistemi terrestri. Sempre più cresce la consapevolezza di dover ridurre, in tempi rapidi, l’impronta negativa lasciata dalle attività umane così come oggi sono organizzate, a favore di scelte più sostenibili. Sono ormai questi i temi di fondo che accompagnano la «Giornata mondiale della Terra» che si celebra oggi, e che è stata istituita nel 1970 dall’Organizzazione mondiale per le Nazioni Unite. Tutti siamo chiamati alle buone pratiche per evitare maggiori disastri a tutto il pianeta e di conseguenza all’uomo, con attività volte alla consapevolezza. A cominciare dalle scuole, diventa importante educare le nuove generazioni alle pratiche ecologiche. Di questo ne è consapevole l’Istituto Mons. Bello di Molfetta, complesso scolastico frequentato da molti studenti giovinazzesi, che nelle attività curriculari ha voluto inserire nei programmi di educazione civica, percorsi di conoscenza e formazione che avranno il loro apice questa mattina nell’auditorium dell’Istituto, con l’incontro- dibattito sul tema «Quale futuro per la Terra». A volere fortemente l’introduzione del percorso dal sapore ecologista, è stata la dirigente scolastica Maria Rosaria Pugliese con l’intento di coinvolgere più persone sui temi della sensibilizzazione ambientale. All’incontro, oltre alla dirigente scolastica che farà gli onori di casa, parteciperà il professor Gianluigi De Gennaro docente di Chimica dell’Ambiente presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari e membro Commissione Valutazione Impatto Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica. Agli studenti il compito di illustrare le loro ricerche sul Pianeta terra quale scrigno di bellezza partendo dai geositi, e sull’approccio sistemico alla interpretazione dei fenomeni terrestri.