A Giovinazzo 422 casi di Covid, in Puglia 5.860

Dopo qualche giorno di discesa il numero complessivo dei positivi al Covid 19 in Puglia appare in risalita. Sono infatti 102.444 i casi totali nella Regione, ben 1.027 in più rispetto a ieri. Il bollettino odierno riporta di 5.860 nuovi casi emersi dai 29.069 test lavorati, con un tasso che è del 20 percento. Insieme alla provincia di Bari, che segna 2.133 nuovi contagi, la provincia di Lecce è tornata a registrare oltre mille casi in un giorno, 1.094 per l’esattezza. Nelle altre province i nuovi casi sono 295 nelle Bat, 628 nel brindisino, 711 nel foggiano e 907 nel tarantino. Continuano a essere registrati casi di residenti fuori regione, 71, oltre a 21 riferiti a persone la cui residenza non è nota. Sempre alto il numero dei decessi, 11 nelle ultime 24 ore, mentre rimane altalenante il numero dei pazienti assistiti negli ospedali pugliesi, 589 nei reparti ordinari (+2) e 37 nelle terapie intensive (-2). Il numero delle guarigioni è di 4.822.

Il nuovo aggiornamento sulla situazione del Covid a Giovinazzo, a far data il 13 aprile, riporta di 422 casi, tre giorni prima erano saliti addirittura a 458.