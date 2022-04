Il piazzale antistante la caserma dei Carabinieri sarà intitolato a Salvo D’Acquisto

Sarà intitolato a Salvo D’Acquisto il piazzale attiguo alla caserma dei Carabinieri di Giovinazzo. L’iniziativa è frutto dell’idea dell’Associazione Carabinieri che ha trovato il supporto dell’assessorato ai lavori pubblici e dell’amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento. Il vicebrigadiere dei Carabinieri, D’Acquisto fu insignito di Medaglia d’oro al valor militare per aver offerto la sua vita il 23 settembre del 1943, in cambio della salvezza di un gruppo di civili rastrellati dalle truppe naziste a Palidoro, in provincia di Roma. La cerimonia di intitolazione avverrà sabato alle 9 alla presenza delle autorità civili e militari di Giovinazzo. E’ previsto l’intervento del fratello di D’Acquisto. Durante la cerimonia di intitolazione verranno premiate le classi scolastiche che hanno realizzato alcuni elaborati connessi alla manifestazione.