Covid: situazione stazionaria in Puglia, la percentuale del contagio sale al 21 percento

Piccoli scostamenti nel numero degli attualmente positivi al Covid 19 in Puglia. Il bollettino regionale segna 253 casi in meno rispetto a ieri, ma il numero dei positivi riscontrati dai 40.812 tamponi somministrati, sale a 8.887. Pari al 21,7 percento. Dato elevato rispetto ai giorni precedenti, con ben 20 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Nuovo picco di positivi nelle provincia di Bari, che ne riporta 3.092, con tutte le province pugliesi, fatta eccezione per la Bat che segna 510 nuovi casi, che superano quota mille contagiati in un giorno. A cominciare dalla provincia di Brindisi con 1.039 casi, la Capitanata con 1.089, la provincia di Lecce che riporta di 1.681 nuovi casi e quella di Taranto 1.356. Altri 91 casi sono riferiti a residenti fuori regione e 29 casi riguardano persone la cui provincia di residenza non è nota. Scende sotto quota 500 il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, 587 per l’esattezza (- 20 rispetto a ieri), mentre sale quello di pazienti assistiti in terapia intensiva, 39 (+4). Numeri che fanno rimanere la puglia con percentuali nelle ospedalizzazioni, superiori a quelle italiane. È però Alto il numero dei guariti dal Covid, nelle ultime 24 ore sono 9.120.