Sono 391 gli attualmente positivi a Giovinazzo

L’ultimo dato disponibile sul numero puntuale dei positivi al Covid 19 a Giovinazzo, arriva oggi, 20 giorni dopo la precedente comunicazione. E si ferma al 5 aprile, a due settimane fa, quando furono censiti 391 casi di positività a Giovinazzo. Ben 74 casi in più rispetto al 28 marzo, con un incremento giornaliero, al netto delle guarigioni, di 313 casi. Sono tutti dati che riportano le lancette dell’orologio della diffusione del virus a gennaio scorso. Dati più aggiornati non ce ne sono, ma rispetta quanto pubblicato, tutte le fasce d’età sono colpite dal contagio. Questo è imputabile alla facilità di diffusione della variante Omicron 2, altamente contagiosa, con chi la contrae che accusa pochi sintomi paragonabile a raffreddori, se non alcun sintomo. Forse è proprio per questo che il virus ha ripreso a diffondersi con vigore. Aspettiamo comunque dati più recenti per poter capire meglio quanto il Covid 19 stia effettivamente circolando a Giovinazzo.