Le perimetrazioni delle Zes saranno aggiornate

Lo aveva anticipato il professor Federico Pirro in occasione del suo intervento nel corso dell’incontro promosso dal Comitato per la Salute Pubblica sulla zona Asi il 25 marzo scoro. «C’è la possibilità – aveva affermato – che il perimetro delle Zes, le zono economiche speciali, venga allargato, per esempio alle aree di sviluppo industriale». Non c’è ancora la conferma perché questo succeda, mettendo Giovinazzo nelle condizioni di essere più appetibile per futuri investimenti da parte di aziende che cercano aree su cui insediarsi, ma l’annuncio dell’assessore alla sviluppo economico della regione, Alessandro Delle Noci, sembra andare in questa direzione. «Le disposizioni contenute nel decreto legge dello scorso 12 aprile relative alle Zone Economiche Speciali (ZES), promosse dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna – ha affermato - ci rassicurano perché accolgono, sebbene in parte, le nostre richieste. Prevedere la possibilità per le Regioni di aggiornare e rivedere le perimetrazioni delle aree ZES sulla base dell'effettivo interesse da parte di potenziali investitori è una necessità impellente». Tali disposizioni sono diventate necessarie con il mutare dello scenario a seguito della pandemia da Covid 19 e in vista delle risorse che il PNRR metterà a disposizione. Le nuove esigenze «sono state poste all’attenzione dei Comitati di indirizzo e dei Commissari straordinari - ha affermato ancora Delle Noci – per le interessanti proposte di nuovi insediamenti produttivi da localizzare in aree attualmente non inserite, o parzialmente inserite nei perimetri delle Zes». Le possibilità che si affacciano all’orizzonte potrebbero garantire opportunità di sviluppo dei territori, grazie anche alle procedure più snelle e semplificate anche per aree immediatamente infrastrutturabili. Si fa riferimento specificatamente alle piattaforme logistiche, come lo scalo ferroviario di Giovinazzo, e la facilità dei collegamenti con grandi assi viari, connessione con porti e aeroporti. Insomma, anche se il riferimento del Decreto è a tutta la regione nel suo complesso, la città di Giovinazzo potrebbe diventare centrale per lo sviluppo dell’intera area metropolitana barese. «La nostra preoccupazione – conclude Delle Noci – riguarda oggi i tempi che non possiamo permetterci diventino troppo lunghi». Già la prossima settimana è previsto un incontro con la Ministra Carfagna per definire la strada migliore e più rapida per poter immaginare e poi concretizzare le aspettative di sviluppo dei territori e allo stesso tempo dare risposte certe agli investitori.