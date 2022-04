Tra i 2.232 casi di positività rilevati dai 14.597 tamponi lavorati, c’è anche il presidente della Regione, Michele Emiliano. L’annuncio ufficiale, quest’oggi. Insieme a lui altri 818 persone residenti nell’area metropolitana di Bari sono risultate positive al Covid 19. I contagiati nelle altre province pugliesi sono 168 nella Bat, 216 nel brindisino, 258 nel foggiano, 498 nel leccese e 233 nel tarantino. Ancora 34 casi di positività riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 7 casi la provincia di residenza non è nota. Rimane sopra il 25 percento il tasso di positività in Puglia, ed è in leggera risalita il numero degli attualmente positivi al Covid. Oggi se ne contano 101. 670, con un più 389 rispetto a ieri. DI questi 607 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+6) e 35 in terapia intensiva (-2). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3. Sono 1.840 le persone che avevano contratto il virus dichiarate guarite nelle ultime ore.