Successo per il brand Puglia alla Bit di Milano

Le festività di Pasqua sono state l’occasione per fare le prove generali di turismo in Puglia. Salento e Gargano da tutto esaurito e le aspettative per la prossima estate appaiono rosee. Almeno guardando alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo, dove il «brand» è stato molto gettonato. «Addirittura meglio degli anni pre – covid» il commento di alcuni operatori turistici. Il mare, le tradizioni, i borghi, l’arte e la cultura, questo suscita l’attenzione del turista medio. Dal Gargano al Salento, dalla Murge ai monti Dauni, le mete che secondo Raffale Piemontese, vice presidente della Regione Puglia «devono diffondere gli effetti positivi per concretizzare i risultati per 365 giorni l’anno». Il settore del turismo in Puglia vale l’11 percento del Pil, in un contesto che è ancora di prossimità ma che guarda al mercato estero con sempre più attenzione. Le novità dal punto di vista turistico sono nella promozione delle gravine pugliesi, delle zone archeologiche, della natura e del paesaggio. Novità che «alla ripartenza post pandemica della Bit – ha dichiarato ancora Piemontese – confermano il posizionamento della Puglia in diversi segmenti turistici». Insomma si allarga l’offerta rendendo la regione sempre più attrattiva. «La Puglia è terra di accoglienza – ha dichiarato l’assessore al turismo Gianfranco Lopane – Rivolgeremo la massima attenzione alle iniziative presentate dai Comuni, siamo al loro fianco».