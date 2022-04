Poche variazioni in Puglia nei numeri del Covid 19

Il bollettino odierno riporta di 1.368 nuovi casi su 7.703 tamponi somministrati. Per un tasso che si attesta al 17 percento. I contagi rilevati sono 485 nell’area metropolitana di Bari, 11 nella Bat, 162 in provincia di Brindisi, 138 in Capitanata, 298 in provincia di Lecce e 148 in quella di Taranto. Altri 14 casi si riferiscono a residenti fuori regione, per ulteriori 5 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 4 decessi. Il numero complessivo dei contagiati dal Covid oggi segna il passo, segna anzi un più 539 rispetto a ieri. Di questi 601 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-1) e 37 in terapia intensiva (+4). Segna anche il passo il numero delle guarigioni, 825 nelle ultime 24 ore.