Covid: sono poco più di 100mila gli attualmente positivi al virus

Ancora 3.703 casi e 7 decessi. Questo riporta il bollettino quotidiano della Regione. Dai 23.309 test somministrati il tasso di contagiosità risulte essere del 16 percento. Non dissimile dalle percentuali dei giorni scorsi. In Provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 1.412, nella Bat 204, in provincia di Brindisi 429, in quella di Foggia 434, nel leccese727, nel tarantino 525. Altri 56 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 6 casi la provincia di residenza non è nota. Sono poco più di 100mila i casi attualmente positivi in Puglia (543 in meno rispetto a ieri), di questi 602 sono i ricoverati nei reparti ordinari (-8) e 33 gli assistiti in terapia intensiva (+4). Ben 4.329 sono i guariti nelle ultime 24 ore.