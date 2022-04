Tre appuntamenti per ricordare Don Tonino Bello a 29 anni della sua morte

Il prossimo 20 aprile cade il 29esimo anniversario della morte di Don Tonino Bello. Il «Die natalis» sarà ricordato con tre diversi appuntamenti per approfondire le virtù umane e cristiane dal «Vescovo con il grembiule». Tutti si svolgeranno nella Cattedrale di Molfetta. Si comincia martedì, alle 19,30, con «Piedi sporchi» uno spettacolo teatrale di e con Corrado la Grasta. Uno spettacolo che è stato itinerante e che rievoca, lungo un ideale percorso spirituale, la forza rappresentata dall’indimenticato sacerdote salentino, un anno dopo la famosa Marcia della Pace a Sarajevo, durante la guerra dei Balcani. Un atto che mosse le coscienze di un’intera generazione con il suo infaticabile impegno. Mercoledì, 20 aprile, giorno dell’anniversario della morte del Vescovo, sempre alle 19,30, l’Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia, presiederà la solenne celebrazione che sarà trasmessa in diretta televisiva dalla reti di Tele Dehon. Giovedì 21 aprile, ancora alle 19,30, si svolgerà il convegno «Don Tonino Venerabile». Interverranno il vescovo della diocesi di Giovinazzo, Molfetta, Terlizzie Ruvo, Don Domenico Cornacchia e il vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca Mons. Vito Angiuli. A relazionare saranno Udelrico Parente, estensore della «Positio super Virtutibus del venerabile don Tonino Bello», il documento su cui è incentrato il processo di beatificazione di Don Tonino, e Giancarolo Piccinni, presidente della FondazioneDon Tonino di Alessano. Il convegno, che sarà trasmesso in streaming sui canali social della diocesi, sarà moderato da Luigi Sparapano, direttore del settimanale Luce e Vita. La partecipazione agli eventi è assicurata nel pieno rispetto delle norme anti contagio.