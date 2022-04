Un pugliese su quattro ha contratto il Covid da inizio pandemia

C’è un dato che spicca nel bollettino odierno diffuso dalla Regione. Oltre un milione di pugliesi, da inizio pandemia, hanno contratto il Covid 19. Circa un pugliese su quattro. A concorrere a questo dato sono i 5.277 nuovi contagi, rilevati dai 28.835 test effettuati. Per un tasso che è supera il 18 percento. Altro dato «sensibile sono i decessi che sempre da inizio pandemia hanno superato le 8mila e 100 unità, solo nelle ultime 24 ore sono 19. Il contagio appare circolare ancora in modo consistente nella provincia di Bari che oggi segna 1.954 contagi. Nella Bat i casi ripostati sono 291, in provincia di Brindisi 474, in Capitanata 673, in provincia di Lecce 956 e in quella di Taranto 752. Altri 57 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 20 casi la provincia di residenza non è nota. Attualmente sono positive al virus 101.285 (-1.282 rispetto a ieri). Di questi 610 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-20), e 29 nelle terapie intensive (-1). Sono 6.540 i guariti nelle ultime ore.